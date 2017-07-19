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В Калуге прошел смотр-конкурс лучших газодымозащитников

Общество Безопасная жизнь
19 июля, 12:39 UTC+3

В конкурсе приняли участие сотрудники подразделений пяти отрядов специализированной пожарно-спасательной части и других подразделений Федеральной противопожарной службы по Калужской области

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ТАСС, 19 июля. Лучшие газодымозащитники (ГДЗС) Калужской области были определены в ходе смотра-конкурса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Проведен второй этап смотров-конкурсов, в которых приняли участие сотрудники и работники подразделений пяти отрядов специализированной пожарно-спасательной части и других подразделений Федеральной противопожарной службы по Калужской области. Личный состав в очередной раз продемонстрировал высокий уровень подготовки и натренированности при выполнении упражнений", - сказал сотрудник пресс-службы.

По итогам конкурса первое место получило звено ГДЗС пожарно-спасательной части № 3 Калуги. В личном зачете победу праздновал пожарный пожарно-спасательной части № 10 Александр Федосеев. 

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