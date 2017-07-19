В Калуге прошел смотр-конкурс лучших газодымозащитников

ОАК оценила объем рынка гражданских самолетов на ближайшие 20 лет почти в $6 трлнТранспорт 19 июля, 13:13
Синхронистка Колесниченко выиграла золото в произвольной программе солисток на ЧМ-2017Спорт 19 июля, 13:04
Около 20% срочников в ЦВО благодаря службе в армии избавились от гаджетозависимостиНовости Урала 19 июля, 13:01
Памфилова призвала "Яблоко" не "паразитировать" на идее отмены "муниципального фильтра"Политика 19 июля, 12:58
"Атомфлот" и "Совкомфлот" могут стать инвесторами ледокола "Лидер"Экономика и бизнес 19 июля, 12:58
ТАСС расскажет о самых интересных событиях фестиваля "Московское лето. Цветочный джем"Новости агентства 19 июля, 12:56
Красноярские депутаты отменили решение о двукратном повышении собственных зарплатСибирь 19 июля, 12:41
Минфин поддерживает раздельное регулирование вина и другого алкоголяЭкономика и бизнес 19 июля, 12:38
Шойгу посетил строящийся для армии производственно-логистический комплекс в ПодмосковьеАрмия и ОПК 19 июля, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 июля. Лучшие газодымозащитники (ГДЗС) Калужской области были определены в ходе смотра-конкурса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Проведен второй этап смотров-конкурсов, в которых приняли участие сотрудники и работники подразделений пяти отрядов специализированной пожарно-спасательной части и других подразделений Федеральной противопожарной службы по Калужской области. Личный состав в очередной раз продемонстрировал высокий уровень подготовки и натренированности при выполнении упражнений", - сказал сотрудник пресс-службы.
По итогам конкурса первое место получило звено ГДЗС пожарно-спасательной части № 3 Калуги. В личном зачете победу праздновал пожарный пожарно-спасательной части № 10 Александр Федосеев.