В Калуге прошел смотр-конкурс лучших газодымозащитников

ТАСС, 19 июля. Лучшие газодымозащитники (ГДЗС) Калужской области были определены в ходе смотра-конкурса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Проведен второй этап смотров-конкурсов, в которых приняли участие сотрудники и работники подразделений пяти отрядов специализированной пожарно-спасательной части и других подразделений Федеральной противопожарной службы по Калужской области. Личный состав в очередной раз продемонстрировал высокий уровень подготовки и натренированности при выполнении упражнений", - сказал сотрудник пресс-службы.

По итогам конкурса первое место получило звено ГДЗС пожарно-спасательной части № 3 Калуги. В личном зачете победу праздновал пожарный пожарно-спасательной части № 10 Александр Федосеев.