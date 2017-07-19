В Гусь-Хрустальном стартовали водно-моторные соревнования инспекторов ГИМС МЧС

ТАСС, 19 июля. VIII межрегиональные водно-моторные соревнования инспекторов по маломерным судам МЧС России стартовали в среду на озере около города Гусь-Хрустальный, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра ведомства.

"В состязаниях примут участие 17 команд из субъектов РФ Центрального региона. Мероприятие обещает быть профессиональным и зрелищным", - сказал собеседник агентства.

В течение трех дней участники соревнований покажут теоретические знания, сразятся в командной эстафете, скоростном маневрировании на моторных лодках и гидроциклах, а также отработают навыки спасения утопающих и оказания первой помощи.

Победители соревнований в Центральном федеральном округе будут состязаться на всероссийском уровне.