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Свыше 150 школ проверили в Приамурье государственные инспекторы по пожарному надзору

Общество Безопасная жизнь
19 июля, 13:30 UTC+3

Всего в рамках операции "Школа" будет проверено 565 учебных учреждений Амурский области

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ТАСС, 19 июля. Государственные инспекторы по пожарному надзору проверили 156 образовательных учреждений в ходе профилактической операции "Школа" в Амурской области. Всего проверкам подвергнутся 565 школ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Ежегодно в преддверии нового учебного года государственные инспекторы по пожарному надзору проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях области.

В МЧС подчеркнули, что основной целью операции "Школа" является недопущение и предотвращение чрезвычайных ситуаций на объектах образования.

"Государственные инспекторы по пожарному надзору Амурской области при проверке противопожарного состояния общеобразовательных учреждений особое внимание уделяют наличию и исправности автоматических систем пожарной сигнализации, системам оповещения людей при возникновении пожара, наличию и своевременному обслуживанию огнетушителей", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергея Чебыкина.

Кроме того, по его словам, инспекторы проверяют пути эвакуации, осматривают территории, изучают документацию, касающуюся вопросов обеспечения пожарной безопасности, а также проверяют знание персонала правил пожарной безопасности.

"Перед началом нового учебного года все образовательные учреждения области будут приниматься межведомственными комиссиями", - добавили в ведомстве. 

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