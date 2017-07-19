Спасатели провели акцию "Научись плавать" в детском лагере в Оренбурге

ТАСС, 19 июля. Акция "Научись плавать" проведена спасателями в детском санаторно-оздоровительном лагере "Самородово" в Оренбурге. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

"Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Оренбургской области провели беседу с отдыхающими школьниками о правилах поведения на водных объектах, приемах и способах спасения, научили пользоваться спасательным кругом, спасательным жилетом, спасательной веревкой с концом Александрова", - рассказал собеседник агентства.

Спасатели показали на воде, как спасать утопающего и приемы первой помощи. В акции приняли участие 60 детей от в возрасте 7 до 16 лет.