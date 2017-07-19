МЧС провело учения по ликвидации утечки хлора в Костромской области

ТАСС, 19 июля. Учения по устранению последствий утечки хлора с объекта "Тепловодоканала" прошли в городе Буе Костромской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"К устранению последствий условной ЧС были привлечены более 30 человек: пожарные-спасатели, полицейские, врачи, работники "Тепловодоканала" и другие службы. Главной целью учений стала проверка взаимодействия всех служб города при ликвидации возможных последствий ЧС на потенциально опасном объекте, проверка работоспособности системы оповещения населения, работа штаба", - сказал представитель ведомства.

По легенде маневров, произошла утечка ядовитого газа в контейнере для его хранения. После ее обнаружения, на объекте была запущена система оповещения, проинформированы городские оперативные службы и проведена эвакуация работников. Чтобы предотвратить более крупную аварию, был перекрыт вентиль на контейнере с хлором, включена вытяжная вентиляция, звуковая и световая сигнализация. После этого был наложен хомут на контейнер с вредным веществом.

В это время пожарные ставили водяную завесу, спасатели эвакуировали "пострадавшего" из зоны ЧС и обследовали все помещения, медики оказали ему помощь. Глава администрации города Буй дал положительную оценку действиям персонала и экстренных служб в сложных чрезвычайных ситуациях, отметили в пресс-службе.