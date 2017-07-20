Силы РСЧС приведены в повышенную готовность в двух районах Камчатки после землетрясения

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ТАСС, 20 июля. После землетрясения, произошедшего на Камчатке 18 июля, силы и средства Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) приведены в повышенную готовность в Олюторском и Карагинском районах. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
"В повышенную готовность переведены силы и средства муниципальных звеньев Камчатской территориальной подсистемы РСЧС в Олюторском и Карагинском районах", - сказал собеседник агентства.
Ранее в повышенную готовность приводились силы РСЧС в Алеутском и Усть-Камчатском районах. Там проводятся тренировки в социальных учреждениях, проверены системы экстренного оповещения населения, созданы резервы.
Землетрясение магнитудой 7 произошло 18 июля в районе острова Медный, входящего в Командорские острова. Подземные толчки силой от 2 до 5 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, Усть-Камчатском и Алеутском районах. Объявлялась тревога цунами, которая позднее была снята, жертв и разрушений не было. В районе Командорских островов регистрируются афтершоки с магнитудами от 4 до 6,5.