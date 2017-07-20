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Спасатели Магадана помогли пожилой женщине, застрявшей в духовом шкафу

Общество Безопасная жизнь
20 июля, 10:32 UTC+3

Для спасения женщины сотрудникам МЧС пришлось аккуратно разогнуть прутья решетки кухонной духовки

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ТАСС, 20 июля. Застрявшей в духовом шкафу пожилой женщине помогли освободиться спасатели магаданского спасательного отряда МЧС России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного главка ведомства.

"Помощь спасателей потребовалась пожилой женщине, рука которой застряла в обычной кухонной духовке. Она по неосторожности попала пальцами в решетку. Вызволить пострадавшую из плена не составило большого труда. Спасатели аккуратно разогнули прутья решетки, и женщина смогла вынуть пальцы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, магаданские спасатели часто сталкиваются с подобными случаями: снимают кошек с деревьев, освобождают запутавшихся в проводах птиц, помогают незадачливым пожилым людям. 

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