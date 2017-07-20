Учения по спасению терпящего бедствие судна прошли на Камчатке

ТАСС, 20 июля. Сотрудники МЧС провели масштабные учения в акватории Авачинской бухты по спасению терпящего бедствие судна. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка ведомства.

"По легенде, судно потерпело кораблекрушение. В результате имеются погибшие и пострадавшие. Участникам учений необходимо было обнаружить и поднять людей из воды и оказать им медицинскую помощь", - сказал представитель пресс-службы.

К терпящим бедствие были направлены несколько судов и авиация. Условных пострадавших подняли со спасательного плота вертолетом. Людей с тонущего судна сняли спасатели на катерах. Специалисты Центра медицины катастроф оказали им первую помощь, еще двух условных пострадавших спасли пограничники.

В маневрах приняли участие морской спасательный подцентр, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району, региональная поисково-спасательная база, Камчатский филиал Росморречфлота, Центр медицины катастроф и Петропавловский филиал Росморпорта.