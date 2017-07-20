Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учения по спасению терпящего бедствие судна прошли на Камчатке

Общество Безопасная жизнь
20 июля, 11:23 UTC+3

Участникам учений требовалось вытащить людей из воды и оказать им необходимую медпомощь

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Сотрудники МЧС провели масштабные учения в акватории Авачинской бухты по спасению терпящего бедствие судна. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка ведомства.

"По легенде, судно потерпело кораблекрушение. В результате имеются погибшие и пострадавшие. Участникам учений необходимо было обнаружить и поднять людей из воды и оказать им медицинскую помощь", - сказал представитель пресс-службы.

К терпящим бедствие были направлены несколько судов и авиация. Условных пострадавших подняли со спасательного плота вертолетом. Людей с тонущего судна сняли спасатели на катерах. Специалисты Центра медицины катастроф оказали им первую помощь, еще двух условных пострадавших спасли пограничники.

В маневрах приняли участие морской спасательный подцентр, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району, региональная поисково-спасательная база, Камчатский филиал Росморречфлота, Центр медицины катастроф и Петропавловский филиал Росморпорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами
2
Госдума установила предельный возраст для главврачей
3
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
4
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
5
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
6
У парламента Молдавии начались столкновения
7
Гендиректор "Силовых машин" отправлен в отставку
Темы дня
Реклама