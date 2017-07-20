Сотрудники МЧС обеспечили безопасность первенства РФ по рафтингу на Алтае

ТАСС, 20 июля. Всероссийский фестиваль "Кумир-2017" прошел без происшествий в Алтайском крае, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России, спасатели краевых и федеральных подразделений обеспечили безопасность Всероссийского фестиваля на бурной воде "Кумир-2017", прошедшего в Чарышском районе Алтайского края. Задача была выполнена успешно, спортивный праздник прошел без происшествий", - сказал представитель пресс-службы.

В программу фестиваля вошли первенство России по рафтингу, открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях "Кубок Алтая" и другие спортивные мероприятия.

Чтобы не допустить происшествий в ходе проведения состязаний были задействованы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, спасатели краевого управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности. Сотрудники МЧС проводили профилактические беседы с участниками и болельщиками, раздавали памятки, напоминали о запрете купания в реке и обеспечивали безопасность непосредственно соревнований.