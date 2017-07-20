Выпускники вуза МЧС заступили на службу в Курганской области

ТАСС, 20 июля. Ряды курганских пожарных пополнились выпускниками Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Шесть выпускников по специальности пожарная и техносферная безопасность Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России теперь будут проходить службу в рядах второго и седьмого отрядов федеральной противопожарной службы по Курганской области, а также специализированной пожарно-спасательной части", - сообщили в главке.

Руководитель областного МЧС Олег Рожков вручил новым сотрудникам кодекс чести русского офицера.