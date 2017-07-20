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МЧС провело противожарные учения в психоневрологическом интернате в Приморском крае

Общество Безопасная жизнь
20 июля, 13:04 UTC+3

В рамках учений было эвакуировано 124 пациента и восемь сотрудников интерната

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ТАСС, 20 июля. Учения по действиям при пожаре были проведены сотрудниками МЧС Приморского края в Липовецком психоневрологическом интернате. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Мероприятие проводилось с целью проверки готовности персонала Липовецкого психоневрологического интерната к эвакуации и проведению работ по тушению пожара, обучения приемам и способам спасения и эвакуации людей, обучения порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарными, а также поддержания на должном уровне профессиональной и психофизиологической готовности", - сказал собеседник агентства.

По легенде учений, возгорание произошло на 2-м этаже в результате короткого замыкания. Образовалось сильное задымление, есть угроза жизни воспитанников и персонала. До прибытия пожарных была отработана эвакуация, вынос материальных ценностей, отключение здания от электроснабжения.

"Всего было эвакуировано 132 человек, из них 124 пациента и восемь человек медицинского персонала", - добавили в пресс-службе. 

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