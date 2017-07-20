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Пожарные спасли из огня мужчину в Мурманске

Общество Безопасная жизнь
20 июля, 14:13 UTC+3 ТАСС

Причиной пожара могло стать курение в постели

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Один человек спасен на пожаре, произошедшем в одной из квартир в Мурманске, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"За минувшие сутки сотрудники пожарной охраны один раз выезжали для ликвидации возгорания в квартире. Оно произошло в Мурманске на улице Хлобыстова. Спасен один человек", - сказал собеседник агентства.

Огонь уничтожил диван и закоптил стены. По предварительной информации, причина возгорания - курение в постели.

"По статистике, большинство пожаров в жилых домах происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Самое распространенное нарушение - курение в постели, которое приводит к трагическим последствиям", - отметили в пресс- службе.

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