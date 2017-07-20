Глава Крыма наградил спасателей за разминирование крепости в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил группу спасателей, участвующих в разминировании крепости "Керчь" в восточной части Крымского полуострова.

"Это мужественная работа, с риском для жизни. Вы находитесь на передовой в мирное время. Ваша огромная работа, проведенная в Керчи, заслуживает особого внимания и уважения", - сказал Аксенов в четверг на церемонии награждения, которая состоялась на базе одного из подразделений МЧС в Симферополе.

Всего было награждено 14 спасателей. Им были вручены почетные грамоты крымского правительства с нагрудными знаками и знаки отличия главы республики. Работы по разминированию продолжаются.

"Работа по разминированию связана с большим риском для жизни, и ее проводят лучшие специалисты. Обратите внимание, что среди награжденных в основном офицеры: капитаны, майоры, подполковники и два прапорщика", - сказал журналистам начальник регионального главка МЧС Сергей Шахов.

Специалисты отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России проводят разминирование крепости с 2014 года. За этот период было обезврежено более 50 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны, с начала 2017 года - 14,2 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Специалисты-пиротехники обследовали 21,6 га территории. В состав работающей в крепости группы входит 30 человек: пиротехники, кинологи, специалисты роботехнического управления и врач.

Крепость в Керчи - сохранившийся объект фортификационной инфраструктуры XIX века, представляющий историческую и культурную ценность. В Российской империи основной задачей крепости была оборона пролива между Черным и Азовским морями. Крепость включает в себя множество подземных и наземных казематов, складов. В годы Великой Отечественной войны в них хранилось большое количество артиллерийских снарядов, фугасных авиабомб, гранат и боеприпасов различных типов, большинство из них сохраняют свою боеспособность и до наших дней.