Универсальный комплекс для аварийно-спасательных работ поступил в МЧС Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля./ТАСС/. Комплекс механизации аварийно-спасательных работ, позволяющий эффективно работать на разборе завалов, крупных ДТП и при разминировании, поступил в распоряжение спасателей Крыма, сообщил ТАСС заместитель генерального директора московского АО "Научно-производственный центр средств спасения" Владимир Колесников.

"Это первый и единственный комплекс в России, который направлен в Крым и поставлен на вооружение крымского МЧС", - рассказал Колесников.

Комплекс, по его словам, позволяет проводить работы по спасению людей и позволяет спасателям минимизировать физические усилия. Он состоит из двух частей, смонтированных на базе КАМАЗ, в него входит мини-погрузчик со сменными насадками: буровое оборудование, гидромолот, мини-экскаватор, другие специальные устройства. В составе комплекса и автокран с выдвижной 12-метровой стрелой. Экипаж - семь человек.

"Комплекс предназначен для проведения аварийно-спасательных работ уже в первые часы, до подхода тяжелой техники. Он позволяет разбирать завалы при обрушении домов, оказывать помощь при крупных автоавариях, а также при разминированиии", - отметил Колесников.

Глава Крыма Сергей Аксенов, который ознакомился с возможностями нового комплекса, отметил, что крымское МЧС сейчас оборудовано современной техникой и готово выполнять любые задачи. "Такой техники не было при Украине вообще. Крымские спасатели готовы выполнить работы любого характера, на все случаи жизни. Хочу пожелать, чтобы им было меньше работы и чтобы экстренных ситуаций было как можно меньше", - сказал он.

По словам начальника регионального главка МЧС Сергея Шахова, парк техники обновлен на 94%. "Все новое. Пожарная, автомобильная, специальная техника, то есть по всем направлениям. По сравнению с украинским периодом парк техники обновлен на 94 %", - сообщил он журналистам.