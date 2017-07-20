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Российский союз спасателей отмечает 11 лет со дня образования

Общество Безопасная жизнь
20 июля, 17:55 UTC+3

В Россоюзспас входят 85 региональных отделений, молодежное крыло "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и детская "Школа безопасности"

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ТАСС, 20 июля. Российский союз спасателей (Россоюзспас) отмечает в четверг 11-ю годовщину со дня образования.

Как сообщил председатель Высшего Совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин, официальной датой создания организации считается 20 июля. Именно в этот день 11 лет назад в Туве прошла учредительная конференция, которая стала отправной точкой для создания организации. Ее идеологами стали Герой России, заслуженный спасатель РФ, возглавлявший чрезвычайное ведомство более 20 лет, а ныне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и зампредседателя Совета Федерации, почетный президент Россоюзспаса, Герой России, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьев.

"Они открыли совершенно новую страницу в истории спасательного дела, создав общественную организацию, которая теперь объединяет усилия всех неравнодушных граждан и использует бесценный опыт заслуженных спасателей РФ, а также обеспечивает передачу знаний и навыков подрастающему поколению и популяризирует основы безопасной жизнедеятельности и культуру безопасности среди россиян", - отметил Щетинин.

На сегодняшний день в Россоюзспасе действуют 85 региональных отделений, существует молодежное крыло - "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и детская "Школа безопасности". В организации трудятся ветераны, спасатели МЧС России, общественные спасатели.

По словам Щетинина, за 11 лет Россоюзспасом были успешно реализованы проекты, направленные на развитие и обучение граждан навыкам оказания первой помощи, гуманитарному реагированию и взаимодействию с профессиональными спасателями России и зарубежья.

"Сегодня Россоюзспас - это, прежде всего, команда единомышленников. За каждым из них - сотни тысяч спасенных жизней", - подчеркнул он.

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