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Сотрудники МЧС обеспечат безопасность фестиваля "Мой океан" на Камчатке

Общество Безопасная жизнь
21 июля, 11:52 UTC+3

Фестиваль пройдет 29 июля на Халактырском пляже

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ТАСС, 21 июля. Безопасность фестиваля "Мой океан", который пройдет на Камчатке 29 июля, будут обеспечивать сотрудники МЧС. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"На Камчатке во время проведения фестиваля "Мой океан" спасатели и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России будут обеспечивать безопасность гостей праздника. Фестиваль пройдет на Халактырском пляже. Спасательные группы будут обеспечены высокопроходимой техникой, средствами связи, громкоговорителями, средствами наблюдения, спасательным оборудованием. В случае необходимости они будут готовы оказать первую помощь", - сказал собеседник агентства.

Во время мероприятия спасатели на катерах будут курсировать в акватории Авачинской губы.

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