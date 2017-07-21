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Пожарно-спасательные подразделения Карелии получили новую технику

Общество Безопасная жизнь
21 июля, 13:14 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 21, июля. /ТАСС

Особо отличившихся сотрудников пожарно-спасательной части наградили ведомственными медалями

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ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков передал пожарно-спасательным подразделениям Карелии новую технику, включая пожарно-спасательные автомобили, беспилотные летательные системы и гидроцикл.

"МЧС России реализует планы и программы повышения готовности органов управления и сил. Современная техника российского производства, экипировка, технологии каждодневно поступают на оснащение", - сказал Пучков. Он отметил, что в первом полугодии этого года все основные показатели профессиональной деятельности пожарно- спасательных гарнизонов и других структур улучшились.

Пучков также открыл памятник "Пожарным и спасателям" на территории пожарно-спасательной части № 1 имени Георгия Семенова, с инициативой создания которого еще в 2012 году выступила ветеранская организация Главного управления МЧС России по Республики Карелия. С начала 2017 года начался сбор добровольных пожертвований на памятник, созданный по проекту архитектора Эмиля Кулдавлетова.

Министр проинспектировал работу пожарно-спасательной части и наградил особо отличившихся сотрудников ведомственными медалями. Награды МЧС была удостоена и жительница карельского поселка Поросозеро Полина Островская, спасшая из реки тонущего 12-летнего мальчика.

Пучков также провел рабочую встречу с врио губернатора Карелии Артуром Парфенчиковым. Как сообщил на встрече Парфенчиков, власти в конце этого года начнут присваивать звание Заслуженного спасателя республики. "В этом году мы введем звание Заслуженный спасатель республики Карелия", - сказал он после общения с ветеранами МЧС и добровольными пожарными. В свою очередь глава МЧС поручил оказывать каждому ветерану пожарной охраны и спасательной службы адресную и конкретную помощь и поддержку и сообщил, что в республике Парфенчиков взял на контроль решение всех проблемных вопросов ветеранов.

В пятницу в Петрозаводске глава МЧС совместно с министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым проведет публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Республике Карелия, а также обсудят вопросы реализации паспорта приоритетного проекта "Реформа контрольной и надзорной деятельности". Аналогичные публичные обсуждения уже прошли в 84 субъектах РФ. Глава МЧС также проверит в Карелии обеспечение безопасности в музее-заповеднике "Кижи".

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