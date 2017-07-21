Спасатели усилят патрулирование на воде в Амурской области из-за непогоды

ТАСС, 21 июля. Патрульные группы МЧС РФ Амурской области на воде переходят на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Несмотря на увеличение облачности, местами сильные дожди и ливни с грозами, выходные обещают быть теплыми, 23-24 июля температура воздуха ожидается до плюс 29 градусов. Отдыхающих у водоемов, даже если пасмурно, но тепло, в выходные дни всегда много. Поэтому патрульные группы будут работать в усиленном режиме", - цитируют в пресс-службе главного государственного инспектора Государственной инспекции по маломерным судам по Амурской области Ивана Воробьева.

Сотрудники МЧС в основном будут проводить с отдыхающими разъяснительную работу и патрулировать водоемы. Всего в Амурской области допущены к эксплуатации два пляжа и девять мест массового отдыха у воды. "Во всех этих местах установлены спасательные вышки и дежурят спасатели", - добавили в пресс-службе.