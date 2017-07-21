МЧС будет оповещать население Красноярского края через Telegram

ТАСС, 21 июля. Оповещение населения Красноярского края об оперативной обстановке в регионе будет производиться через мессенджер Telegram, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

"Главное управление МЧС России по Красноярскому краю будет предоставлять всем желающим актуальную информацию о метеоусловиях, ситуациях на краевых дорогах и другие оперативные данные через мобильное приложение Telegram. Информирование через канал мессенджера является дополнением к уже существующим способам оповещения населения о ЧС, происшествиях, экстренных изменениях погоды посредством стандартных СМС-сообщений", - сказал сотрудник пресс-службы.

Адрес канала МЧС-112 Красноярск: https://t.me/mchskrsk_112.