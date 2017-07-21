С начала года МЧС установило более 2 тыс. датчиков дыма в жилых домах Кемеровской области

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ТАСС, 21 июля. Более 2 тысяч датчиков-извещателей о пожаре установлено в квартирах жителей Кемеровской области с начала года в рамках благотворительной акции "Безопасный дом". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Более 2 тыс. пожарных извещателей установлено в Кузбассе с начала года. Более тысячи семей смогли обезопаситься от пожара благодаря акции "Безопасный дом". По два извещателя раннего обнаружения пожара установлено в каждом доме", - сказали в пресс-службе.
Благотворительная акция "Безопасный дом" стартовала в Кузбассе четыре года назад. За это время установлено около 10 тыс. приборов в домах людей с ограниченными возможностями, ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей. В этом году появились датчики с GSM-модулем, передающим сигнал о возгорании на шесть номеров телефонов.