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Спасатели помогли девятерым туристам перебраться через сель в горах Чечни

Общество Безопасная жизнь
21 июля, 17:30 UTC+3 ТАСС

Желающие отдохнуть около водопадов туристы попали в ловушку из-за схода селевой массы

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ТАСС, 21 июля. Девять туристов были спасены в горах Чечни. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс- службе ГУ МЧС РФ по Чеченской Республике.

"Девять жителей Чечни, приехавшие отдохнуть вблизи живописных водопадов в Шаройском районе, оказались в ловушке из-за схода селевой массы. Туристы обратились за помощью в службу спасения", - сказали в ГУ МЧС.

Пожарные, прибывшие на вызов, помогли людям перебраться через селевую массу. Они соорудили из веревок временную переправу. Автомобили отдыхающих были взяты на буксир спецмашинами высокой проходимости. "Медицинская помощь туристам не потребовалась", - отметили в пресс-службе главка.

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