Спасатели помогли девятерым туристам перебраться через сель в горах Чечни

Дворкович удивился, что экипировщиком сборной РФ стала компания без опыта подобной работыСпорт 21 июля, 18:18
Российская рапиристка Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мираСпорт 21 июля, 18:15
"Скаски" Атласова, или Как казак ходил за данью, а вернулся с КамчаткойВ стране 21 июля, 18:09
Экологи Великобритании выступают против интенсивного животноводстваСоциальная ответственность 21 июля, 18:01
Следствие просит суд отпустить математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 21 июля, 17:58
Российский саблист Ибрагимов вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 17:50
Российская рапиристка Дериглазова вышла в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 21 июля, 17:49
ФБР предупреждает о небезопасности "умных" игрушекСоциальная ответственность 21 июля, 17:42
Юбилей легенды: в Москве почтили память Эдуарда СтрельцоваСпорт 21 июля, 17:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 июля. Девять туристов были спасены в горах Чечни. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс- службе ГУ МЧС РФ по Чеченской Республике.
"Девять жителей Чечни, приехавшие отдохнуть вблизи живописных водопадов в Шаройском районе, оказались в ловушке из-за схода селевой массы. Туристы обратились за помощью в службу спасения", - сказали в ГУ МЧС.
Пожарные, прибывшие на вызов, помогли людям перебраться через селевую массу. Они соорудили из веревок временную переправу. Автомобили отдыхающих были взяты на буксир спецмашинами высокой проходимости. "Медицинская помощь туристам не потребовалась", - отметили в пресс-службе главка.