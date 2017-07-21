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Горные спасатели отработали методы спасения на воде в Нальчике

Общество Безопасная жизнь
21 июля, 17:45 UTC+3 ТАСС

В тренировке по ликвидации ЧС спасателям помогал лабрадор Оскар

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ТАСС, 21 июля. Спасатели поисково-спасательного подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России провели тренировку по ликвидации ЧС на воде. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Согласно легенде занятий, на водоеме в результате опрокидывания лодки за бортом оказались люди, они получили травмы и не в состоянии самостоятельно доплыть до берега. Спасатели быстро развернули плавсредство и начали проводить спасательные работы", - сказали в главке министерства.

Спасателям помогал лабрадор по кличке Оскар. "Кинологические расчеты являются важной частью спасательных отрядов, независимо от условий проведения спасательных работ. Оскар аттестован проводить спасательные работы на воде", - процитировали слова начальника поисково- спасательного подразделения "Нальчик" Мухаммата Гулиева.

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