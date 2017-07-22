Катер МЧС вновь обеспечивает пожарную безопасность Кижей

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ТАСС, 22 июля. /ТАСС/. Пожарно-спасательное судно МЧС взяло под охрану памятники деревянного зодчества на острове Кижи, сообщил глава ведомства Владимир Пучков.
"В Кижах на постоянное дежурство поставлен пожарно-спасательный корабль "Вьюн-10". В этом году из федерального бюджета были выделены финансовые средства, которые позволили полностью отремонтировать этот катер и поставить его в строй", - сказал Пучков ТАСС в пятницу.
Он пояснил, что от катера к расположенным на острове постройкам проложены "магистральные линии", которые позволяют осуществлять мгновенную и бесперебойную подачу воды в случае возгорания.
"Комплекс "Кижи" оборудован самой современной системой автоматизированного пожаротушения. Это особенно важно, учитывая, что все строения на острове выполнены из дерева", - подчеркнул Пучков.
Министр напомнил, что на острове Кижи действует современное пожарно-спасательное подразделение, которое полностью укомплектовано личным составом и всей необходимой техникой и оборудованием. "С учетом всех требований здесь создано пожарно-спасательное подразделение, которое имеет в своем оснащении пожарную технику, спасательное оборудование, водолазное снаряжение и многое другое. На оснащении имеется также самое современное оборудование газодымозащитной службы. Оно позволяет работать в условиях сильного задымления", - пояснил он.
Кижи - один из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Ансамбль Кижского погоста входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.