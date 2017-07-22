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МЧС провело тренировку по спасению на воде в детском лагере в Хабаровском крае

Общество Безопасная жизнь
22 июля, 14:32 UTC+3

Главными участниками тренировки стали дети из детского летне-оздоровительного лагеря Переяславской средней школы

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ТАСС, 22 июля. Специалисты МЧС и других служб провели в летнем лагере в районе имени Лазо Хабаровского края тренировку по спасению на воде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Учебная легенда была разыграна на искусственном водоеме "Озеро Драга". Главными участниками тренировки стали ребята из детского летне-оздоровительного лагеря Переяславской средней школы.

"При отработке условных происшествий сотрудники различных ведомств в очередной раз отладили сотрудничество при проведении спасательных работ и оказании помощи пострадавшим, уточнили алгоритмы и порядок обмена информацией", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, детям и педагогам лагеря в ходе тренировки сотрудники МЧС России продемонстрировали способы и приемы безопасного поведения людей на воде, а также спасения утопающего и оказания ему первой помощи.

Всего к тренировке были привлечены 85 человек, 70 из которых дети.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю просят жителей края соблюдать требования безопасности на водных объектах и не оставлять детей без присмотра.

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