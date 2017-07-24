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Самолет МЧС доставит в Надым группировку парашютно-десантной пожарной службы

Общество Безопасная жизнь
24 июля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Для усиления борьбы с пожарами будут привлечены 110 сотрудников Авиалесоохраны

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 доставит в Надым 110 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы для усиления группировки по борьбе с пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня из Абакана в Надым вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся 110 сотрудников Авиалесоохраны Федерального агентства лесного хозяйства", - сказал собеседник агентства.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Ямало-Ненецком автономном округе с 23 июля на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Для защиты населенных пунктов и объектов экономики, мониторинга лесопожарной обстановки и тушения природных пожаров привлечена группировка численностью свыше 1,3 тысяч человек и более 130 единиц техники, в том числе 15 воздушных судов.

В МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам от пожаров нет.

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