Дальневосточные спасатели приняли участие в сборе по парашютной подготовке

Участники конкурса "Мы строим мост": Саманта Джаявираге — режиссер и почти русский человекОбщество 24 июля, 15:55
Приложение для сохранения Черного моря заработало в РоссииСоциальная ответственность 24 июля, 15:37
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской средыЭкономика и бизнес 24 июля, 15:37
Все допинг-пробы футболистов с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 24 июля, 15:35
"Трансконтейнер" увеличил объем перевезенных грузов из Китая в Екатеринбург на 55%Транспорт 24 июля, 15:23
СФ предложит Путину изучить возможность ограничений в отношениях с ПольшейПолитика 24 июля, 15:22
Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок продолжает снижатьсяТранспорт 24 июля, 14:55
WP: местные органы власти в США продолжают пользоваться софтом "Касперского"Экономика и бизнес 24 июля, 14:51
В проекте "Символ" компании ДОНСТРОЙ продано 51% жилой и 77% коммерческой недвижимостиНовости партнеров 24 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 июля. Сбор по парашютно-десантной подготовке спасателей стартовал на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"В рамках тренировок по парашютно-десантной подготовке спасатели из Биробиджана, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре выполнили прыжки с парашютом с высоты до четырех тысяч метров, спуск по веревке с вертолета на землю и на воду", - сказал собеседник агентства.
Десантирования из вертолета сменятся учебно-методическим сбором по отработке десантирования в горах. А затем - переходом к реке Кур и сплавом на катамаранах до населенного пункта Победа. В тренировочной подготовке приняли участие как спасатели с сотнями прыжков, так и новички.
"Сборы проводятся минимум два раза в год, в ходе них отрабатываются основные рабочие моменты, а также спасатели делятся друг с другом опытом. Исходя из основных задач десантной подготовки, высадки с парашютом осуществляем с высоты от 1 до 4 тыс. метров, спуски на веревке с вертолета - с 10-25 метров", - процитировали в пресс-службе начальника поисково-спасательного подразделения Биробиджана.
.