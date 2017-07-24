Дальневосточные спасатели приняли участие в сборе по парашютной подготовке

ТАСС, 24 июля. Сбор по парашютно-десантной подготовке спасателей стартовал на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"В рамках тренировок по парашютно-десантной подготовке спасатели из Биробиджана, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре выполнили прыжки с парашютом с высоты до четырех тысяч метров, спуск по веревке с вертолета на землю и на воду", - сказал собеседник агентства.

Десантирования из вертолета сменятся учебно-методическим сбором по отработке десантирования в горах. А затем - переходом к реке Кур и сплавом на катамаранах до населенного пункта Победа. В тренировочной подготовке приняли участие как спасатели с сотнями прыжков, так и новички.

"Сборы проводятся минимум два раза в год, в ходе них отрабатываются основные рабочие моменты, а также спасатели делятся друг с другом опытом. Исходя из основных задач десантной подготовки, высадки с парашютом осуществляем с высоты от 1 до 4 тыс. метров, спуски на веревке с вертолета - с 10-25 метров", - процитировали в пресс-службе начальника поисково-спасательного подразделения Биробиджана.

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