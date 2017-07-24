Чрезвычайно высокая пожарная опасность отмечается в трех регионах Юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности распространено в Ростовской и Астраханской областях и в Калмыкии. Об этом сообщают в понедельник в местных управлениях МЧС.

В Ростовской области чрезвычайная пожароопасность отмечается в юго-восточных районах. "По данным ростовского гидрометцентра, в период с 24 по 25 июля в юго-восточных районах Ростовской области (Орловский, Зимовниковский, Дубовский районы) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Высокая пожароопасность (четвертый класс) ожидается в большинстве районов, в том числе и в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Экстренное предупреждение объявлено и в Астраханской области в связи с чрезвычайной пожароопасностью, сообщили в региональном управлении МЧС. "В период 25-27 июля местами в северных и южных районах Астраханской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Существует вероятность возникновения и распространения ландшафтных пожаров на территории районов области", - уточнили в пресс-службе.

Также чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится во вторник, 25 июля, в Калмыкии. По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, наиболее сложная ситуация будет в северных районах (Малодербетовский, Кетченеровский), местами в центральных районах (восточная половина Яшкульского района) и юго-восточных районах (Черноземельский, Лаганский районы) региона.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности во время действия такого режима штрафы возрастают в два раза - для физических лиц с 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - с 200 тысяч до 400 тысяч рублей.