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Ливни с градом ожидаются в Карачаево-Черкесии

Общество Безопасная жизнь
24 июля, 18:40 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, июля. /ТАСС

Возможен подъем воды на реках

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ЧЕРКЕССК, 24 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за возможных ливней и града в ближайшие сутки. Об этом сообщили в понедельник в Главном управлении МЧС по республике.

"В ближайшие один-три часа и до конца суток 24 июля, а также 25 июля местами по Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с градом и шквалистым ветром до 23 м/с", - говорится в сообщении республиканского главка.

На реках республики возможен подъем воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей, сказали в ведомстве.

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