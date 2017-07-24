Ливни с градом ожидаются в Карачаево-Черкесии

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ЧЕРКЕССК, 24 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за возможных ливней и града в ближайшие сутки. Об этом сообщили в понедельник в Главном управлении МЧС по республике.
"В ближайшие один-три часа и до конца суток 24 июля, а также 25 июля местами по Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с градом и шквалистым ветром до 23 м/с", - говорится в сообщении республиканского главка.
На реках республики возможен подъем воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей, сказали в ведомстве.