МЧС установило 15 человек, виновных в лесных пожарах в Якутии

ТАСС, 25 июля. Дознаватели МЧС Якутии установили 15 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров в республике, 10 из них оштрафованы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Дознавателями Государственного пожарного надзора (ГПН) организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров на территории республики. В ходе разыскных мероприятий органом дознания ГПН установлено 15 таких лиц, из которых 10 граждан привлечены к административной ответственности ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"), - сказал собеседник агентства.

Также возбуждено одно уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений с крупным ущербом"). В этом году сотрудники ГПН составили 428 протоколов об административных правонарушениях, связанных с пожарной безопасностью в тайге. В республике продолжает действовать режим ЧС в лесах.