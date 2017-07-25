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Лучшего юного спасателя определят на соревнованиях "Школа безопасности"

Общество Безопасная жизнь
25 июля, 13:08 UTC+3

Участники соревнований смогут посетитель выставку раритетной пожарной техники и попробовать блюда полевой кухни

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов на Поклонной горе в Москве дал старт Всероссийским соревнованиям "Школа безопасности".

В этом году соревнования проходят уже в 14-й раз, а движение "Школа безопасности" ежегодно охватывает более 2 млн детей. Соревнования пройдут на территории спортивно-досугового центра "Красная Пахра". "Эти соревнования проводятся уже не первый десяток лет, в них приняли участие миллионы людей. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших, прошедшие отборочные региональные испытания", - сказал он на открытии.

Степанов отметил, что в рядах общероссийского движения "Школа безопасности" состоят миллионы детей. "Они получают глубокие теоретические знания и твердые практические навыки правил безопасного поведения в быту, городской среде и на природе, изучают основы самопомощи и взаимопомощи, быстрой оценки рисков, принятию решений и реагированию", - сказал первый замглавы МЧС России.

Степанов подчеркнул, что МЧС всегда большое внимание уделяло и продолжит уделять подрастающему поколению. "Дети - самое главное богатство и будущее страны. Нам необходимо окружать детей вниманием и заботой, формировать у них почтительное отношение к достоянию прошлого, учить доброте, человечности и культуре безопасности жизнедеятельности, чтобы вырастить достойных, талантливых, просвещенных и необходимыми обществу людей, а такие соревнования помогают детям освоить жизненные уроки на отлично", - подчеркнул замминистра.

На Поклонной горе для участников соревнований развернули масштабную выставку раритетной пожарной техники, новейшие образцы пожарно-спасательной техники, водолазного снаряжения, экспозицию Центра по проведению операций особого риска "Лидер", полевую кухню. 

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