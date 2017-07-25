Водолазы МЧС провели учебный сбор в Челябинской области

ТАСС, 25 июля. Учебный сбор водолазов-спасателей МЧС прошел в Челябинской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Спасатели-водолазы всегда должны оставаться в стопроцентной боевой готовности. Для повышения своего профессионального уровня сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области ежегодно участвуют в сборах по водолазной подготовке. В этом году они прошли на учебно- тренировочной базе на озере Увильды", - сказал собеседник агентства.

В тренировке участвовали сотрудники восьми спасательных отрядов из Челябинска, Златоуста, Миасса, Троицка, Усть-Катава, Магнитогорска, Кыштыма и поселка Локомотивный. Они отработали различные ситуации под водой, в том числе при нулевой видимости, а также действия, когда самому водолазу нужна помощь.