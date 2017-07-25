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Спасатели и волонтеры провели в Костромской области тренировку по поиску потерявшихся

Общество Безопасная жизнь
25 июля, 15:45 UTC+3

В ходе сборов участники отработали "алгоритм и методы поиска людей в природной среде", отметили в пресс-службе регионального главка МЧС

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ТАСС, 25 июля. Сотрудники МЧС и волонтеры отряда "Лиза Алерт" провели совместную тренировку по поиску потерявшихся людей в Костромской области. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Состоялась совместная тренировка Службы спасения, ГО и ЧС Костромской области с добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт", в ходе которой были отработаны алгоритм и методы поиска людей в природной среде", - сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе сборов участники отработали основы ведения поисковых работ, приемы оказания первой помощи пострадавшим, пользование поисковой техникой и другими необходимыми в поисковой работе навыками.

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