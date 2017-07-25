Трое подростков спасены из расщелины в скале в горах Чечни

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ТАСС, 25 июля. Спасатели Чечни помогли трем подросткам, застрявшим в расщелине в скалах, сообщили во вторник ТАСС в республиканском главке МЧС РФ.
"Вблизи озера Кезеной-Ам спасатели аварийно-спасательной службы Чеченской Республики оказали помощь трем подросткам, которые спустились в расщелину между скалами и не смогли выбраться оттуда самостоятельно. Ребята оказались в ловушке из-за любопытства: они решили проверить, ведет ли дорога между скалами к пещере", - сказал представитель ведомства.
Глубина расщелины оказалась около четырех метров и выбраться из нее подростки самостоятельно бы не смогли. Их подняли на поверхность с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь им не понадобилась.
Примечательно, что спасатели сами поняли, что дети попали в беду. "Наши спасатели, которые дежурят на озере, видели, как подростки поднимались в гору. Когда парни исчезли из виду, то спасатели стали волноваться и решили проверить, все ли с ними в порядке", - цитируют в пресс-службе начальника аварийно-спасательной службы Чечни Руслана Тепсуева.