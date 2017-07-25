Сотрудники МЧС провели учения по эвакуации в детском лагере в Петербурге

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ТАСС, 25 июля. Учения по эвакуации из детского оздоровительного лагеря прошли в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.
"Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района Санкт-Петербурга провели тренировку по эвакуации в детском оздоровительном лагере, организованном на базе школы № 31. Подобные учения позволяют проверить уровень подготовки персонала лагеря в случае возникновения пожара", - сказали в пресс-службе.
По легенде учений, в здании произошел пожар. Был эвакуирован 71 ребенок и 18 работников лагеря. Последние показали хорошую подготовку и умение действовать в экстремальных ситуациях, отметили в МЧС.