В Псковской области добровольными пожарными стали 7,6 тыс. человек

ТАСС, 25 июля. Более 7,6 тыс. человек внесены в Реестр добровольных пожарных Псковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Сегодня на территории Псковской область группировка добровольных пожарных составляет 7650 человек, которые внесены в Реестр добровольных пожарных Псковской области. Решение общих задач, связанных с обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах, и подтолкнуло к идее создания десятков клубов добровольных пожарных", - сказал сотрудник ведомства.

Всего в регионе действует 21 такой клуб. В МЧС говорят, что благодаря их существованию в сельской местности удается не допускать случаев развития пожара до крупных размеров.