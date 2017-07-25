В Псковской области добровольными пожарными стали 7,6 тыс. человек

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ТАСС, 25 июля. Более 7,6 тыс. человек внесены в Реестр добровольных пожарных Псковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Сегодня на территории Псковской область группировка добровольных пожарных составляет 7650 человек, которые внесены в Реестр добровольных пожарных Псковской области. Решение общих задач, связанных с обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах, и подтолкнуло к идее создания десятков клубов добровольных пожарных", - сказал сотрудник ведомства.
Всего в регионе действует 21 такой клуб. В МЧС говорят, что благодаря их существованию в сельской местности удается не допускать случаев развития пожара до крупных размеров.