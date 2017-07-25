Екатеринбургские психологи проведут регулярное тестирование спасателей Дагестана

ТАСС, 25 июля. Сотрудники ГУ МЧС РФ Дагестана пройдут психологическое тестирование екатеринбургских специалистов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.

"Специалисты Гуманитарного университета Екатеринбурга проводят психологическое тестирование коллектива Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского исследования по проблемам психологической безопасности на тему "Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности современного общества", - сказал представитель пресс-службы.

Сотрудники МЧС РФ регулярно проходят психологические тестирования. Исследуется их готовность к работе в стрессовых ситуациях, при ЧС, психологический климат в подразделениях и другое, Кроме того, в структуре министерства существует Центр экстренной психологической помощи, работники которого помогают людям, оказавшимся в зоне ЧС.