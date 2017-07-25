Чемпионат по гиревому спорту среди сотрудников МЧС прошел в Краснодаре

ТАСС, 25 июля. Пожарные Краснодара выявили лучших в соревнованиях по гиревому спорту, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"В Краснодаре завершился чемпионат края по гиревому спорту среди личного состава Федеральной противопожарной службы (ФПС). В состязаниях приняли участие около 70 огнеборцев. За звание лучшей боролись 17 команд по четыре человека в каждой", - рассказали в пресс-службе.

Первое место заняли сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях, представитель команды Денис Гундров был признан лучшим спортсменом соревнований.

Второе место взяли специалисты 12-го отряда Федеральной противопожарной службы, третье завоевали сотрудники 38-го отряда ФПС.