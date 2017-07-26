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Беспилотник и кинологи задействованы в поиске пропавшего в лесу жителя Хабаровского края

Общество Безопасная жизнь
26 июля, 12:41 UTC+3

Во вторник, 25 июля, мужчина ушел в лес за голубикой и не вернулся

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ТАСС, 26 июля. МЧС задействовало беспилотный летательный аппарат и три кинологических расчета в поиске пропавшего в лесах Хабаровского края мужчины, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"Специалист с квадрокоптером и три кинологических расчета Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли в район имени Лазо в поселок Сита для проведения поиска пропавшего мужчины", - сказал представитель ведомства.

37-летний житель поселка пропал во вторник, 25 июля. Он ушел в лес за голубикой и не вернулся. Мужчину искали местные жители, волонтеры и сотрудники полиции. Поиски результатов не принесли. 

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