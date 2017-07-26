МЧС предупредило о подъеме уровня воды в двух реках Камчатки

ТАСС, 26 июля. Подъем уровня воды и подтопления возможны на реках Авача и Большая Быстрая на Камчатке, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"По оценке специалистов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с влиянием охотоморского циклона и выпадением обильных осадков 26 июля на реке Большая Быстрая в районе села Малки уровень воды достигнет отметки 930 см. На реке Авача в районе города Елизово не исключено поднятие уровня воды до неблагоприятной гидрологической отметки 460 см", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пока подтопление не грозит населенным пунктам. Однако, если уровень воды продолжит расти, возможен подмыв некоторых участков автотрассы Петропавловск-Камчатский - Усть-Большерецк и подтопление огородов на правом берегу города Елизово.

"В населенных пунктах края продолжается круглосуточный мониторинг за гидрологической обстановкой. Местным властям рекомендовано усилить контроль ситуации на подведомственных территориях, организовать непрерывное наблюдение за обстановкой", - отметили в министерстве.