Сотрудники МЧС выявили более 70 несанкционированных пляжей в Бурятии

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ТАСС, 26 июля. Более 70 мест, где вопреки запретам купаются люди, выявили сотрудники МЧС Бурятии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка ведомства.
"Более 70 "диких" мест купания проверили накануне в республике патрульные группы в рамках акции "Вода - безопасная территория". В основном, несанкционированные пляжи встречаются на территории города Улан-Удэ и районов, прилегающих к озеру Байкал", - сказал собеседник агентства.
В состав рейдовых групп, кроме спасателей, вошли полицейские, работники рыбоохраны, муниципалитетов и старосты. Работа ведется ежедневно.
"Сотрудники МЧС совместно с сотрудниками полиции сопроводили к родителям 17 детей, которые купались без присмотра. Родители или законные представители ребенка в этом случае могут быть привлечены к административной ответственности. Однако бояться нужно не штрафов, а того, что может случиться с детьми, оставленными без присмотра у воды", - цитируют в пресс-службе начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Бурятия Игоря Солодимова.