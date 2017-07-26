Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Курске

Визиты президента РФ Владимира Путина в Финляндию. ДосьеБиографии и справки 26 июля, 16:38
Федеральная грузовая компания в I полугодии удвоила объем перевозок лесных грузовТранспорт 26 июля, 16:33
Российские рапиристы не смогли выйти в финал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 26 июля, 16:27
Участники конкурса "Мы строим мост": Виктор Игошин — поэт, художник и мастерОбщество 26 июля, 16:25
Третьяк: Федерация хоккея России будет беспощадно бороться с допингомСпорт 26 июля, 16:16
СМИ: BMW прекращает сотрудничество с Daimler после обвинений в картельном сговореЭкономика и бизнес 26 июля, 16:13
Третьяк: ФХР и КХЛ не могли повлиять на решение о дисквалификации ЗариповаСпорт 26 июля, 16:08
Радиофестиваль "Голос Кавказа" в 2017 году пройдёт в НальчикеНовости партнеров 26 июля, 16:07
Легкоатлетки Ласицкене и Ребрик выступят на чемпионате РоссииСпорт 26 июля, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 июля. Четыре человека спасены из квартир дома в Курске, где произошел пожар. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.
"В "Службу спасения - 112" Курска поступило сообщение о пожаре по ул. 2-я Новоселовка. Звонившая сообщила, что на верхнем этаже пятиэтажки произошел пожар. На место происшествия незамедлительно были направлены огнеборцы двух пожарных частей, медики, полиция и специалисты электросетей", - сказал собеседник агентства.
Пожар происходил на пятом этаже дома в трехкомнатной квартире. "Было проведено оповещение населения, часть жильцов вышли из квартир. Пожарные эвакуировали с третьего этажа двухлетнюю девочку и с пятого - мужчину; по коленчатому подъемнику с верхнего этажа через окно эвакуировали еще двух человек: женщину и ее сына-подростка. Помещения были сильно задымлены и люди не могли самостоятельно спуститься на улицу", - цитируют в пресс-службе помощника начальника караула 5-й пожарно-спасательной части Алексея Машошина.
Спасенным была оказана медицинская помощь, угрозы их здоровью нет. Устанавливается ущерб и причина пожара.