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Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Курске

Общество Безопасная жизнь
26 июля, 15:55 UTC+3

Угрозы здоровью спасенным нет

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июля. Четыре человека спасены из квартир дома в Курске, где произошел пожар. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

"В "Службу спасения - 112" Курска поступило сообщение о пожаре по ул. 2-я Новоселовка. Звонившая сообщила, что на верхнем этаже пятиэтажки произошел пожар. На место происшествия незамедлительно были направлены огнеборцы двух пожарных частей, медики, полиция и специалисты электросетей", - сказал собеседник агентства.

Пожар происходил на пятом этаже дома в трехкомнатной квартире. "Было проведено оповещение населения, часть жильцов вышли из квартир. Пожарные эвакуировали с третьего этажа двухлетнюю девочку и с пятого - мужчину; по коленчатому подъемнику с верхнего этажа через окно эвакуировали еще двух человек: женщину и ее сына-подростка. Помещения были сильно задымлены и люди не могли самостоятельно спуститься на улицу", - цитируют в пресс-службе помощника начальника караула 5-й пожарно-спасательной части Алексея Машошина.

Спасенным была оказана медицинская помощь, угрозы их здоровью нет. Устанавливается ущерб и причина пожара. 

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