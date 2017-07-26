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Замглавы МЧС: никакого сокращения числа спасателей в МЧС не будет

Общество Безопасная жизнь
26 июля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Набор сотрудников в реагирующие подразделения происходит за счет оптимизации обеспечивающих служб и административных структур, отметил Владлен Аксенов

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Численность спасателей в подразделениях МЧС России сокращаться не будет, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

"Ни о каком сокращении и речи быть не может. Наоборот, МЧС уже последние четыре года усиливает боевые подразделения - те, которые выезжают на ДТП, пожары, катастрофы, природные бедствия и оказывают помощь людям, попавшим в беду", - сказал он. Вместе с тем Аксенов уточнил, что МЧС оптимизирует обеспечивающие службы, административные структуры. "За счет этого мы и набираем сотрудников в реагирующие подразделения", - пояснил замглавы ведомства.

Интервью

Владлен Аксенов

Замглавы МЧС: спасатели получат дополнительные специализации

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Он рассказал, что в МЧС был проведен анализ работы всех подразделений, всех их служб и отделов. "Мы посчитали, какое реальное должно быть обеспечение для эффективной работы боевых подразделений. В оперативном подразделении численностью 30 спасателей содержать в штате двух бухгалтеров, кадровика, кладовщика - это не только необоснованно, но и сказывается на зарплате спасателей, - сказал Аксенов. - Кроме того, есть службы, которые по сути дублируют функции друг друга, это не дает никакой отдачи, только снижает результат работы".

Но перед МЧС стоит задача оптимизировать расходы, добившись улучшения основных показателей. "Они у нас, заметьте, исчисляются спасенными жизнями. И эта основная задача ложится как раз на боевые подразделения, которые должны быть укомплектованы профессионалами своего дела, у которых должна быть современная техника, экипировка, оснащение, которые должны иметь социальный пакет, социальную защищенность. Вот эти вопросы - основные для руководства МЧС", - отметил замминистра.

Он уточнил, что численность спасателей в региональных поисково-спасательных отрядах (РПСО) будет увеличена на 20% за счет исключения в филиалах РПСО тех служб, которые непосредственно не участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Вопросами обеспечения будет заниматься базовый отряд. Подчеркну, речь идет только об оптимизации обеспечивающей составляющей и только в филиалах РПСО", - отметил Аксенов.

По его словам, все штатные расписания будут приведены в соответствие с перечнем должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоянной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, утвержденных постановлением правительства РФ от 2013 года. "Будут исключены такие наименования должностей как бухгалтер (спасатель), документовед (спасатель) и т. д. Такое наименование, я думаю, вы сами понимаете, в принципе выбивается из логики здравого смысла - либо ты бухгалтер, либо ты профессиональный спасатель, но совместить все это нельзя", - подчеркнул замглавы МЧС.

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