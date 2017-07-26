Особый противопожарный режим введен в одном из районов Курской области

Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданстваМеждународная панорама 26 июля, 18:10
Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяцаСпорт 26 июля, 17:57
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу УлюкаеваПроисшествия 26 июля, 17:47
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в ЛондонеСпорт 26 июля, 17:39
"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейдеАрмия и ОПК 26 июля, 17:19
Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину МинаковуСпорт 26 июля, 16:56
Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"Общество 26 июля, 16:54
Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельностиОбщество 26 июля, 16:53
Судебный контроль за футболистом Бензема по делу о шантаже снятСпорт 26 июля, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 июля. Особый противопожарный режим введен в Обоянском районе Курской области. Там установлен четвертый класс противопожарной опасности, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
"Сегодня в Курской области установился третий класс пожарной опасности, в Обоянском районе - четвертый. В связи с этим руководителю указанного муниципального образования рекомендовано подготовить нормативно-правовой акт о введении особого противопожарного режима. Специалисты регионального Центра управления в кризисных ситуациях также будут проводить мониторинг обстановки в районе с использованием летательного аппарата", - говорится в сообщении.
В администрации Обоянского района ТАСС пояснили, что особый противопожарный режим введен по рекомендации МЧС с 26 июля.