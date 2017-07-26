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Особый противопожарный режим введен в одном из районов Курской области

Общество Безопасная жизнь
26 июля, 17:21 UTC+3

В Обоянском районе установлен четвертый класс противопожарной опасности

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июля. Особый противопожарный режим введен в Обоянском районе Курской области. Там установлен четвертый класс противопожарной опасности, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Сегодня в Курской области установился третий класс пожарной опасности, в Обоянском районе - четвертый. В связи с этим руководителю указанного муниципального образования рекомендовано подготовить нормативно-правовой акт о введении особого противопожарного режима. Специалисты регионального Центра управления в кризисных ситуациях также будут проводить мониторинг обстановки в районе с использованием летательного аппарата", - говорится в сообщении.

В администрации Обоянского района ТАСС пояснили, что особый противопожарный режим введен по рекомендации МЧС с 26 июля.

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