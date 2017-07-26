Особый противопожарный режим введен в одном из районов Курской области

ТАСС, 26 июля. Особый противопожарный режим введен в Обоянском районе Курской области. Там установлен четвертый класс противопожарной опасности, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Сегодня в Курской области установился третий класс пожарной опасности, в Обоянском районе - четвертый. В связи с этим руководителю указанного муниципального образования рекомендовано подготовить нормативно-правовой акт о введении особого противопожарного режима. Специалисты регионального Центра управления в кризисных ситуациях также будут проводить мониторинг обстановки в районе с использованием летательного аппарата", - говорится в сообщении.

В администрации Обоянского района ТАСС пояснили, что особый противопожарный режим введен по рекомендации МЧС с 26 июля.