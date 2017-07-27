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Сотрудники МЧС спасли потерявшегося в лесу Тюменской области грибника

Общество Безопасная жизнь
27 июля, 12:22 UTC+3 ТАСС

Медицинская помощь пенсионеру не понадобилась

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июля. Грибник, потерявшийся в лесу, найден, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

"75-летний житель Заводоуковска Тюменской области вместе со своими родственниками отправился в лес собирать грибы. Спустя определенное время пенсионер не вышел к условленному месту. Через несколько часов родственники забили тревогу и позвонили спасателям и полицейским", - сказал сотрудник пресс-службы.

У пенсионера не было с собой ни еды, ни телефона. Сотрудники 93-й пожарно-спасательной части и отдела полиции до поздней ночи вели поиски в лесу, и лишь на утро спасатели нашли мужчину на дороге. "Пенсионер признался, что чувствует себя хорошо, и медицинская помощь ему не нужна", - сказали в ведомстве. 

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