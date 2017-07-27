Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Белгородской области

ТАСС, 27 июля. Штормовое предупреждение из-за жаркой погоды объявлено в Белгородской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Штормовое предупреждение. По данным ФГБУ "Белгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем 27 июля на территории региона... значение максимальной температуры воздуха будет достигать 35 градусов тепла", - сообщили в ведомстве.

В связи с ожидаемым опасным явлением погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с травматизмом и гибелью людей на воде, возникновением очагов природных пожаров, распространением огня в населенные пункты, на ЛЭП и линии связи, нарушением в системе электроснабжения в результате перегрева трансформаторного оборудования и систем высоковольтного снабжения.

Спасатели просят исключить поездки в лесные массивы и быть осторожными при обращении с огнем.

"В лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы", - добавили в МЧС.