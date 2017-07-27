Масштабные учения спасателей прошли в универмаге в Уфе

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ТАСС, 27 июля. МЧС совместно с другими экстренными службами провело масштабные учения в универмаге Уфы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.
"Основной целью тренировки стала отработка действий пожарных и спасателей, прибывших на вызов, работников универмага, которым в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо не только покинуть опасную зону, но и помочь посетителям", - сказали в пресс-службе.
Персонал выполнял эвакуацию под контролем работников гражданской защиты и Отдела профилактики пожаров Советского района города. Как только здание покинул последний человек, пожарные приступили к тушению "возгорания". Газодымозащитники проверили помещения и нашли условных пострадавших. Они были эвакуированы при помощи автолестниц и переданы медикам.
"В ликвидации условного пожара приняли участие три пожарных части. Благодаря совместным слаженным действиям всех служб, задействованных в учениях, ЧС и ее последствия удалось вовремя ликвидировать", - отметили в ведомстве.