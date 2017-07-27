В Крыму сотрудники МЧС эвакуировали с горы туриста

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АСС, 27 июля. Мужчине, который не смог самостоятельно спуститься с горы, помогли спасатели Крыма. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"Спасатели ГУ МЧС России по Республике Крым провели эвакуацию 21-летнего мужчины со скалы в районе Тихой бухты. Турист недооценил сложность рельефа и решил совершить пешее восхождение, в результате чего оказался на осыпном скальном уступе. Спуститься самостоятельно не представлялось возможным", - сказал сотрудник пресс-службы.
На место прибыли четверо спасателей. С помощью альпинистского снаряжения мужчину спустили к подножью горы. В медицинской помощи он не нуждался, отметили в управлении. С туристом провели разъяснительную беседу.