В Карачаево-Черкесии прошла аттестация спасателей

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ТАСС, 27 июля. Аттестация спасателей прошла в Карачаево-Черкесской Республики, сообщили ТАСС в пресс-службе местного главка МЧС РФ.
"В ходе аттестации проверялась теоретическая и практическая профессиональная подготовка спасателей. Были проверены знания спасателей по вопросам пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ, психологической и медицинской подготовки, по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах в зоне ЧС и другое", - сказал представитель ведомства.
В состав аттестационной комиссии при правительстве региона вошли руководители и специалисты структурных подразделений ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии и подведомственных подразделений. "По итогам проведения аттестации спасатели аварийно-спасательной службы Черкесска подтвердили свою квалификацию", - подчеркнули в пресс-службе.