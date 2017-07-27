В Карачаево-Черкесии прошла аттестация спасателей

ТАСС, 27 июля. Аттестация спасателей прошла в Карачаево-Черкесской Республики, сообщили ТАСС в пресс-службе местного главка МЧС РФ.

"В ходе аттестации проверялась теоретическая и практическая профессиональная подготовка спасателей. Были проверены знания спасателей по вопросам пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ, психологической и медицинской подготовки, по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах в зоне ЧС и другое", - сказал представитель ведомства.

В состав аттестационной комиссии при правительстве региона вошли руководители и специалисты структурных подразделений ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии и подведомственных подразделений. "По итогам проведения аттестации спасатели аварийно-спасательной службы Черкесска подтвердили свою квалификацию", - подчеркнули в пресс-службе.