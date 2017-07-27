МЧС предупредило о сильной жаре на участке морского побережья от Сочи до Туапсе

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Метеорологи предупредили о сильной жаре на участке Черноморского побережья от Туапсе до Сочи, сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В ближайшие два-четыре часа 27 и днем 28 июля на Черноморском побережье в Туапсинском районе Краснодарского края ожидается сильная жара - 37 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели предупредили о резком повышении температуры воздуха до 38 градусов в районе курорта Сочи. Власти города рекомендовали туристам и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу.