МЧС предупредило о сильной жаре на участке морского побережья от Сочи до Туапсе

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СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Метеорологи предупредили о сильной жаре на участке Черноморского побережья от Туапсе до Сочи, сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
"В ближайшие два-четыре часа 27 и днем 28 июля на Черноморском побережье в Туапсинском районе Краснодарского края ожидается сильная жара - 37 градусов", - говорится в сообщении.
Ранее спасатели предупредили о резком повышении температуры воздуха до 38 градусов в районе курорта Сочи. Власти города рекомендовали туристам и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу.