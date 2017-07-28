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Группировка по восстановлению подтопленной Вытегры увеличена до 105 человек

Общество Безопасная жизнь
28 июля, 10:55 UTC+3 ВОЛОГДА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

В распоряжении спасателей находится 35 единиц техники, в том числе шесть лодок

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ВОЛОГДА, 28 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Режим ЧС сохраняется в городе Вытегра Вологодской области, где в ночь на 27 июля выпало больше месячной нормы осадков и подтопило центр города. На аварийно-восстановительные работы привлечено уже 105 человек и 35 единиц техники, сообщили ТАСС в пятницу в главном управлении МЧС РФ по области.

"Группировка для проведения аварийно-восстановительных работ в Вытегре на сегодня увеличена до 105 человек, в их распоряжении 35 единиц техники, включая шесть лодок. В состав группировки входят спасатели, полиция, скорая помощь, энергетики, сотрудники дорожных и коммунальных служб, администрации района", - сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Валентина Лодыгина.

По ее словам, введенный накануне режим ЧС сохранен, разработан план по откачке воды из дворов и восстановлению подмытых дорог. "Сегодня в городе приступает к работе комиссия по определению ущерба, полученного жителями", - сообщила Лодыгина.

Замглавы пресс-службы ГУ МЧС отметила, что, согласно поступившей вечером 27 июля информации, поток воды в реке Вербушка в Вытегорском районе размыл дорогу. "Отрезанными" оказались деревни Гонгинская и Кожино, в которых живут 24 человека. "На две деревни есть магазин, продуктами питания люди обеспечены. Это совсем недалеко от спасцентра "Вытегра", при необходимости людям организуют переправу до тех пор, пока дорогу не восстановят", - сообщила представитель МЧС.

В ночь на 27 июля в Вытегорском районе выпало 115% месячной нормы осадков, в результате ручей Вянг в центре города Вытегра вышел из берегов, подтопив 10 улиц, около 30 частных домов с огородами. В городе введен режим ЧС, действуют ограничения для автотранспорта, центр города непроезжий. Такого местные жители не припомнят за последние 60 лет. В Вытегорском районе ливнем подмыло три участка дорог, которые за сутки были восстановлены.

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